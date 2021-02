Anne Veski 40-aastasest abielust Benno Beltšikoviga: põhiline on ikka kannatus ja oskus õigel ajal suu kinni panna

Küsimusele, kuidas on võimalik nii kaua koos püsida, vastas Anne: "Oi, ma ei tea. See on raske. See on hirmus raske. Kõik, kes on seda järgi teinud, teavad, et see ei ole sugugi mingi pudrumanna. On paremaid ja halvemaid aegu. Põhiline on ikka kannatus ja oskus õigel ajal suu kinni panna. Oota, enne kui vastu ütled," nentis Veski.