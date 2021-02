Sven Lõhmus Eesti Laulust: tänavu oleks tahtnud lauluvõistlusel rohkem rock'n'roll'i kuulda

"Minu meelest see annab alati värvi üritusele, kui sul on erinevast skeenest erinevaid artiste. Ma oleks tahtnud isegi võib olla rohkem näha rock'n'roll'i – Alabama Watchdog oli mõnusa saundiga, aga kahjuks nii hästi tal ei läinud. Alati neid erinevaid stiile on mõnus vaadata ja võrrelda," rääkis Lõhmus.

"Kui sellel inimesel on tämber ja emotsioon, siis noh näiteks ansambel Redel võib laulda kuidas tahes, aga peaasi, et see emotsioon oleks alles, aga kui seda emotsiooni enam ei ole, siis laguneb ära," ütles Lõhmus ning märkis, et lisaks lauluoskusele on väga oluline, et artistil oleks see miski, mida võib nimetada X-faktoriks.