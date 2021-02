Tanel Padar tunnistab haavatavat tunnet: mõtlesin, kas üldse kõlban isaks

Kuigi unistus lapsest oli Taneli hinges kasvanud juba mõnda aega, tabas ta end üha uuesti ja uuesti mõttelt, kas see tema jaoks üldse kunagi juhtuda saab. "Kui sul on töö ja hobi, mis nõuavad palju ringi sõitmist ja kodust ära olemist, siis paraku ikka mõtlesin, et kas ma kõlban üldse isaks, sest sooviksin ikka, kui laps on täiskasvanud, et ma tunneksin teda ka," selgitas muusik avameelselt.