"Kuum pirukas" tuleb taas? Tara Reid väidab, et näitlejad soovivad teha veel ühe filmi

"Me oleme sellest juba pikka aega rääkinud. Meile kõigile meeldiks seda taha, aga eks näis," ütles Vickyt mänginud näitlejatar salapäraselt ajakirjale Closer. Reid on ka varasemates intervjuudes näidanud üles huvi jätkata "Kuuma piruka" filmidega.

Kuigi näitlejatari filmikarjäär on aastatega alla käinud, siis loodab Reid endiselt, et ühel päeval saab ta enda auhinnakappi Oscari. "See on iga näitleja unistus," selgitas staar ning lisas, et soovib ka Hollywoodi tähtede alleele oma nime.