Kõige enam pakkus kõneainet Merylin Nau öeldud väide nagu ta oleks ühes kuus maksimaalselt 20 000 dollarit teeninud. See väide lükati ümber ning hiljem antud intervjuus püüdis Nau väita, et ei ole midagi sellist üldse öelnud.

Sisulooja ise on see, kes teab enda teenistuse numbreid kõige paremini. See number ei ole vastavuses küsitava kuutasu ning jälgijate arvuga, sest jootraha, live-showde ning muude võimaluste abil on võimalik seda summat tõsta.