FOTO | LAs elavatele eestlastele suurejoonelise aastapäeva peo korraldanud Renee Meriste sai selle eest tänukirja

Selle eest sai Meriste eelmise valitsuse rahvastikuministrilt Riina Solmanilt ka tänukirja, mis alles nüüd meheni jõudis. "Kuigi seekord tuli Tänukiri mineviku ministeeriumist, sest posti saatmine üle ookeani võtab aega on tähtis olla optimist, et üleilmne eestlus läheb aina tugevamaks. Alustuseks seljatame koos ja ühiselt aidates teineteist pandeemia, et koos tähistada taasiseseisvumise 30 aastapäeava, mitte isoleerituna ning keeldude all," loodab ta.