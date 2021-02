Urmas E. Liiv Katrin Lusti vastu tehtud kohtuotsusest: peagi hakatakse "Selgeltnägijate tuleproovi" läbi viima otse Harju maakohtus

"Muidugi ma vaidlesin sellele tuliselt vastu. Mõne aja pärast Kadri ikkagi suri. Enne seda olin temaga tel teel paar korda vestelnud, kus ta vihjas, et on Manoga ka pärast saadet suhelnud. Vestluste sisu osas oli ta väga ebalev. Mind hakkas painama küsimus, mida võis Mano raskelt haigele tüdrukule tegelikult soovitada?"

Liivi sõnul soovitigi "Kuuuurija" saatega välja selgitada, miks tegutseb Tallinnas tüüp, kes soovitab patsiendil tavameditsiinist loobuda ja usaldada vaid teda. "Saates rääkisime just nendest küsimustest, et juhtida vaatajaid kriitilise mõtlemise suunas. Sest kui nn nõid hakkab eitama teaduslikku meditsiini, siis see on ohtlik igas mõttes. Lõplikke vastuseid me aga anda ei suutnud."