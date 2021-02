Riigikogu kultuurikomisjoni liige Heidy Purga käis raskel koroonaajal kokteilibaaris plaate keerutamas

"Heidy Purga hoolitseb selle eest, et Su keha saaks liikuma ja tuju oleks keskmisest parem," reklaamiti üritus välja, lisades, et haiged inimesed peaksid koju jääma. Üritus kestis kaks tundi ja oli tasuta külastamiseks kõikidele soovijatele.

Heidy Purga riigikogu profiilil teatab saadik, et Eesti suurim väärtus on tema inimesed. "Ma hoolin oma riigist ja soovin, et kõigil oleks võimalus ennast teostada. Olen 20 aastat töötanud avaõiguslikus ettevõttes ja tean, kui lihtsalt võivad töös tekkida mugav leigus ning kaugenemine. Olen alati püüdnud seda vältida ning leida kõiges uusi võimalusi ja vaatenurki ning nõudnud seda ka teistelt," toob ta seal välja.