Miskit tõsist? Tippkokk Gordon Ramsey vaevleb ebameeldiva tervisehäda käes

Michelini tärniga kokk käis hiljuti treeningjooksul kukkumise tagajärjel põlveoperatsioonil ning tal diagnoositi artriit. Olenemata ebameeldivast probleemist on ta ise entuasiastlik ning usub, et ei pea oma sporditegevusi lõpetama.

"K***** mina," ütleb ta. "Olen viimased kaks nädalat karkudega olnud, sest mul oli meniski operatsioon. Jooksin Richmondi pargis mäest üles ning järsku oli hullult valus. Ja kui läksin lõpuks arsti juurde röntgenpilti tegema, ütles ta, et mu põlvel on artriit."

"Ma ei olnud varem seda sõna kuulnudki enda kohta. Ta ütles mulle, et ma peaksin hoogu maha võtma. See oli justkui juhtum, kus ma kujutasin, et järgmise 30 aasta jooksul saan ma joosta kõigest 1,5 miljonit sammu... omas tempos."