Kristel Aaslaid: vahel tuleb end jalaga tagumikku lüüa, et end sütitada

Aaslaid kehastab sarjas “Tulejoonel” närvilise naise rolli. Varasemalt on ta karakterites alati olnud huumorit, mistõttu isegi dramaatilised hetked pole väga rivist välja löönud. Seekord tundis ta end nagu oleks esimest korda kaamera ees. “See oli hea väljakutse, sest ma pole sellist emotsiooni pidanud kunagi varem mängima. Näiteks Mishat mängides on fookuses huumor. Proovisin üle ventileerida ja leida endas meeleheitlikku kohta, nii palju kui suutsin seda ette kujutada” kirjeldas ta. “Pidin rolli jaoks järjest mitu korda suitsu tegema, mida ma pole poolteist aastat teinud. Kartsin, et isu tuleb tagasi, aga õnneks pidin nii mitu korda seda tegema, et enam ei tahtnud.”

Lisaks näitlemisrollidele tuntakse Kristelit kui ½ duost Öed ja bändi Gram-of-Funi lauljana. Vähesed teavad, et naine on maailmamameister tantimises. “Üks vingemaid saavutusi, mis elu lõpuni meelde jääb, on tantsutrupiga Semiir meistrivõistlustel esikoht. Saan end julgelt maailmameistriks kutsuda ja see on ka tõsi! Ma olen tänulik, et saan teha kõike, mida lapsena unistasin. Järelikult sisemine süttimine ja põlemine oli nii suur, et elu otsustas, et tee siis,” rääkis Kristel.

Gram-of-Funiga sai Kristeli teekond alguse üsna klassikaliselt: “Teadsin bändiliikmeid Martinit, Jaagot ja Filipi juba varasemalt, nad kutsusid stuudiosse, et vaadata, kuidas klapib ja klappis!” Kolmest plaadikeerutajast sai kuuest täisväärtuslikust liikmest koosnev lõbus punt, kellele meeldivad seiklused.



Kuidas koroona ajal laulu kirjutada

Gram-of-Fun koos Kristeliga astus üles Eesti laulu teises poolfinaalis lauluga “Lost in a Dance”. Lugu kirjeldavad Aaslaiu sõnul märksõnad “kurbrõõmus”, “süttimine” ja “küte” ning see on inspiratsiooni saanud Pat Benatari loomingust. Koroonaajale omaselt kirjutati lüürikat stuudio asemel Skype’i teel. Sõnad räägivad sellest, et vahel tuleb end jalaga tagumikku lüüa, et end sütitada. “Lool on nostalgilist modernsust, instrumentaal on lahe ja me oleme jätnud ruumi, et lugu saab kellelegi pühendada,” võtab Kristel kokku.

Kuigi edasiseid tulevikuplaane dikteerib suuresti COVIDi hullus, tahab Kristel suvel vallutada festivalilavasid. “Oleneb, mida viirus teeb ja laseb teha, aga salasoov on anda albumilaadne toode välja. Ajal on komme ise näidata,” mõtiskleb ta.

„Tulejoonel“ sarja keskmes on Marko Matvere kehastatav 57-aastane Jakob Sommer, kelle töö- ja eraelu on karidele jooksnud. Kõrvaltvaatajaile sõbraliku ja rahulikuna näiv vanaisa tunneb ühel hetkel, et maailm tema ümber on jäänud võõraks ning ta otsustab seda plahvatusohtliku missiooniga „parandama“ hakata. Sarjas teeb kaasa Eesti näitlejate raskekahurvägi, eesotsas Sten Karpov, Liis Lass, Märt Avandi, Saara Pius, Karin Tammaru, Märt Pius, Peeter Oja, Ivo Uukkivi, Tõnis Niinemets, Priit Loog, Mait Malmsten jpt. Sarja saab eksklusiivselt vaadata Elisa Huubist.