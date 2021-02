Legendaarse spordireporteri Lembitu Kuuse elust valmib raamat

"Raamatu idee võti on kulunud kalendermärkmik, mille tema asjade keskelt leidsin," räägib Lembitu Kuuse lesk Heli Kuuse . "Seal on piinliku täpsuse ja süsteemsusega kirjas sõprade, tuttavate ja spordikangelaste andmed ja kontaktid. Inimesed Lembitu ümber olid nii tähtsad ja nende kaasabil saabki sündida "see miski", mis jäädvustab tema meeletu töövõime, südamlikkuse ja elurõõmu."

Stilist Ženja Fokin postitas riigi sünnipäeva eel koroonaajastu moodi tögava pildi kirjaga "Hakkame sättima", kus poseerib, seljas vaid särk ja aluspüksid - virtuaalkoosolekute ja kodukontori aega saab piltlikult edasi anda just sedasi! Internetis on levinud videopostitusi ja lõõpimisi, kus veebi vahendusel koosoleku pidanud lipsu ja pintsakuga mees on unustanud püksid jalga panna. Tänavu paraadi ja presidendiballi ei toimunud, kõik said kodumaa sünnipäeva tähistada ekraanide vahendusel ja oma südames − olenemata, kui pidulikult nad seejuures riides olid...