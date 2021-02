Pavel Botšarov ehk Gameboy Tetris teenetemärgi pälvimisest: mul on au saada niivõrd suurt tunnustust meie presidendilt

"Mul on au saada niivõrd suurt tunnustust meie presidendilt. Ma pole mitte kunagi teadlikult tegelenud lõimumisega. See lihtsalt käis minuga kaasas. Ma lihtsalt tahtsin muusikat teha. Muusika on see, mis on loonud meie ühise keele. Muusika-muudab, ühendab ja paneb meid üksteist mõistma," ütles Pavel ja lisas, et ta peab nüüd oma teenetemärgi jaoks eraldi koha tekitama.