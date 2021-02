KLÕPS | Ideaalne liivakell? Grete Griffin näitab imelist bikiinivormi

2019. aasta suvel andsid Griffinid Kroonikale intervjuu, kus nad selgitasid, et nad elavad mehe töö tõttu Baltimore'is, kus neil on avar korter. Lisaks on Robertil uhke villa müügis Texases ja veidi tagasihoidlikum, kuid siiski suurejooneline eramu üürile antud Virginias. Rikkus pole paari arvates neid inimestena muutnud. "Me elame jätkuvalt pea sama tagasihoidlikult kui siis, kui meil polnud varalist kindlustatust. Käime šoppamas H&M-is ja teistes kiirmoekettides. Sööme ka McDonaldsis, kusjuures Eesti McDonalds on Roberti hinnangul palju tervislikum, võrreldes Ameerika omaga," rääkis Grete.