Kohtutäitur: Vladas Radvilaviciuse maja enampakkumine on endiselt jõus

14. veebruaril tuli avalikuks, et näitleja ja ettevõtja Vladas Radvilaviciuse Viimsis asuv maja on võlgade katteks ligi 300 000 euro eest müüki pandud.

Oksjonile pandud maja müügist saadava raha eest tasutakse võlg kahele osapoolele - ALG Liisingu Aktsiaselts ning Luminor Bank AS. Vladas võlgneb Luminorile 2006. aastast 5,4 miljonit krooni (345 122,9 eurot), ning ALG-le 2010. aastast 2 miljonit krooni (127 823,3 eurot) ja 2016. aastast 63 400 eurot.

Maja on müüki pandud 299 999 euro eest, mis alghinnana ei kataks võlguolevat summat ära. Vladas on sundmüügi kuulutuse kohaselt võlgu 536 345,2 eurot. Kahekorruseline üksikelamu läheb nüüd enampakkumisele ja see toimub 2. märtsil.