Karmel Killandi teenetemärgi saamisest: katsun mitte nutma hakata

"Ma siiralt loodan, et see on kõikide meie ülekannete eest, mis me oleme saanud vahendada Eesti inimestele koos Eesti Televisiooni unikaalsete inimestega. Päriselt, mul on olnud suur rõõm seda logistikat teha, aga see on kõigi meie medal. Ma olen väga tänulik riigipeale," kommenteeris värske teenetemärgi omanik.