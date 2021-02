Veerand miljonit eurot auto eest: Jaanus Rahumägi ostis uhke Aston Martini

Sellise auto rooli keerab ka kirjanduslik kangelane, agent 007 ehk James Bond aprillis esilinastuva uue Bondi filmi "Surm peab ootama" treileris. Eestis on 5,2- liitrise mootoriga eelmise aasta Aston Martini mudel Aston Martin DB11 5,2 twin-turbo AMR ainuke (pildil näidis) – autot siin registreerides tegi Maanteeamet tüübikirjelduse just Rahumägi auto järgi.

"Praegu on ta lumeolude tõttu nii-öelda riiulis," muheleb Jaanus. "Paremate ilmadega sõidan temaga kogu aeg – auto ongi ju sõitmiseks." Rahumägi eelistas sportlikumatele esindusautodele, nagu Ferrari ja Lamborghini, just Aston Martinit. "Tegemist on soliidse autoga – täitsa tibens-tobens käru ju!" leiab ta.

Ta ostis auto Saksamaalt ja sõiduki rool on vasakul pool. Luksuslikus sportautos, mille värvuseks on "must marmor", tuksub jõuline V12 mootor ja võimsust on sel 630 hobujõudu − kiirendus saja kilomeetrini tunnis on vaid 3,7 sekundit.

Jaanus hinda ei avalda, kuid sellised Aston Martinid maksavad veerand miljoni euro ringis.

Ekspoliitik Jaanus Rahumägi on laia haardega turvaärimees – tema firma ESC Global Security turvab Adeni lahel naftatankereid piraatide eest. Pandeemia ajal kasvas nõudlus turvateenuste järele veelgi ja nii on Rahumägi mehed relvadega sõitnud tuhandeid kordi üle India ookeani. Rahumägi firma on turvanud ka Suessi kanali kaevamistöid ja selle tuukrid demineerivad vee all lõhkemata pomme kõikjal maailmas.

Jaanus Rahumägi ei ole sugugi ainuke ettevõtja, kes peene sõidumasinaga ringi sõidab. Ärimees Jaan Toots on juba aastaid keeranud Maybachi rooli. Mudeli täpsem nimi on Mercedes-Benz S 500 4Matic Maybach. Tegemist on 5,62 meetri pikkuse automaatkäigukastiga nelikveolise iludusega, mis arendab kiirust kuni 250 km/h.

Maybachi hinnad algavad erinevate automüügiportaalide kohaselt 130 000 eurost. Kasutatud mudeli saab kätte hinnaga suurusjärgus 65 000 eurot.