Kristi Kallas meenutab presidendiballi, kuhu ta ei jaksanud terviseprobleemi tõttu üldse minna: nüüd ma enam nii ei teeks...

Kohtuprotsessi aega jääb ka üks Eesti Vabariigi aastapäevaball, mil naist tabas ootamatult kehv enesetunne ja kõrge palavik. "No kuidas ma lähen üksi?" küsis Siim, kui kaasa arvas, et ei jaksa minna. Kristi hakkas mõtlema, kuidas pärast ajalehed kirjutavad, et ka naine on Siimu hüljanud, ja otsustas end kokku võtta. Pärast kätlemist sõideti kohe koju tagasi. "Nüüd ma enam nii ei teeks," naeratab ta.