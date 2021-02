Raske haigusega võitlev Girls Aloudi lauljatar otsustas pärast pikka vaikust rääkida, kuidas tal tegelikult läheb

Scanpix

Tüdrukutebändiga Girls Aloud tuntuks saanud Sarah Harding paljastas möödunud aasta augustis, et ta on pikemat aega võidelnud rinnavähiga. Pärast seda kadus staar pooleks aastaks taas avalikkuse eest, et nüüd paljastada, et tal on valmis saanud elulooraamat.