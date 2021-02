Algselt puhtalt pääsenud Gerard Depardieu sai kaela rängad süüdistused

Hetkel vabaduses viibiva näitleja advokaat Herve Temime ütles, et Depardieu eitab kõiki süüdistusi. Allikate väitel on näitleja ohvri perekonna tuttav ning rünnak toimus hetkel, kui Depardieu oli koos noore naisega harjutamas stseeni mehe Pariisis asuvas kodus.

Naise advokaat Elodie Tuaillon-Hibon loodab, et vaatamata meedia kõrgendatud tähelepanule, jääb tema kliendi isik anonüümseks ning seda ei avalikustata.

69-aastane Depardieu on üks Prantsusmaa hinnatumaid näitlejaid, kes on töötanud mitmete mainekate režissööridega, mees on võitnud parima meesnäitleja preemia Cannes’i filmifestivalil ja nomineeritud Oscarile.