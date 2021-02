Voogedastuse hinnatõus võib muusikakuulajad piraatluse teele lükata

"Tasuta teenusega on raske konkureerida. On väga väljakutset pakkuv võistelda ebavõrdsel tasemel," ütles Elena Segal. "Nad ei maksa litsentside eest, sest nad ei pea seda tegema. Ja kui nad ka maksvavad, siis nad maksavad vähem."

Kõigi kolme esindajad ilmusid eile komisjoni ette, aga enamus juttu käis nende rivaali YouTube kohta. Apple Music esindaj Elena Segal sõnas, et voogedastusplatvormidel on keeruline konkureerida Google'ile kuuluva videoplatvormiga.

Spotify on nõus olukorda muutma ning suurendama igakuist kuutasu 9,99 naela, mis on terve kümnend muutmatuna püsinud, kuid Briti parlamendiliikmetele on öeldud, et kallim kuutasu võib muusikakuulajad piraatluse teele lükata.

Ta lisas, et ainuüksi selle tõttu, et YouTube eksisteerib, ei saa nad oma hindu tõsta. Teine faktor on aga see, et kõik muusikaplatvormid sisaldavad sama muusikat. Vastupidised näited on Netflix ja Disney Plus, mis meelitavad tarbijaid originaalsisuga.

Mõlemad Amazon ja Spotify tunnistas aga, et kui YouTube peakski kaduma, siis nad ei lõpeta oma tasuta, reklaamidega toetatud teenuse pakkumist.

See ei ole sugugi esimene kord, kui YouTube on langenud tugeva kriitika alla. Firmat süüdistati teiste inimeste töö eest suure varanduse teenimises, kui avaldati, et platvorm maksis eelmisel aastal Briti muusikatööstusele välja 35 miljonit naela. Spotify aga maksis 474 miljonit.

Kuid YouTube'i avalike suhete direktor Katherine Oyama sõnas, et nende firma maksed on tasakaalus Spotify omadega. Selle kuu alguses ütles Oyama, et YouTube maksis 2019. aastal rahvusvahelisele muusikatööstusele välja kolm miljardit dollarit (2,1 miljardit naela).

Oyama näitas näpuga plaadifirmade suunas, öeldes, et nad süüdistavad YouTube'i, et oma tööstuses olevatest probleemidest mööda vaadata. Oyama nõuab ka rohkem läbipaistvust, et näha, kuidas tööstusele antud raha erinevate osapoolte vahel ära jaotatakse enne, kui see läheb artistidele ja laulukirjutajatele.