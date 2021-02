Robbie Williamsi eluloo filmi lavastab "The Greatest Showmani" režissöör

Michael Gracey lavastatav film räägib Robbie Williamsi elust, kui ta kuulus poistebändi Take That, aga ta tema võitlusest alkoholi ja narkootikumidega. Kuigi Robbie Williams on UKs suur staar, siis usub Gracey, et film viib laulja kuulsuse USAs uutesse kõrgustesse.

Filmis saab kuulda tema suurimate hittide uusversioone, mis salvestatakse uuesti, et need sobituksid iga stseeniga.

Režissöör ütles: "Mis iganes põhjusel, aga ta ei ole suutnud USAd vallutada. Loodetavasti tervitatakse teda USA siseselt samamoodi nagu läks "The Greatest Showmaniga". Nad ei teadnud neid lugusid, aga nad armusid nendesse ja tegi need enda omaks."

"Ma usun, et "Better Maniga" läheb samamoodi. Nad kuulavad seda muusikat esimest korda ja see saab olema imeilus, sest filmi narratiiv loob nendele konteksti."

Filmivõtted peaksid algama millalgi sel aastal, aga kes hakkab mängima Robbie't, ei ole avaldatud. Michael Gracey sõnas: "Kuidas me Robbie't filmis kujutame, on ülisalajane. Ma tahan seda uudsel moel teha. See on fantastiline lugu ja ma tahan kujutada seda selle karmis reaalsuses kuni fantastiliste hetkedeni välja."