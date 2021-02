Marju Kuut otsustas ootamatult teenetemärgist loobuda: Sellisena ei soovi ma inimestele meelde jääda!

"Kui kõrgetasemeline presidendi kantselei väljastab sellist tühist informatsiooni inimestest (vähemasti minust), siis on näha, et nad ei tunnegi neid ega nende tegevusi ja neid ei huvita ka, kuidas selline esitlus mõjub! Arvavad, et ollakse puhtalt tunnustamisest juba rõõmust lõhkemas..." seisab Kuudi kirjutatud kirjas. "Just sellisena ei soovi ma inimestele meelde jääda!"