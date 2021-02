Vaata, keda ennustavad eurofännnid Eesti Laulu võitjaks ning kes on tänavused favoriidid

Eurovisioni ametlik uudiste lehekülg Wiwibloggs on pärast poolfinaale teinud oma kodulehel küsitluse, kes võiks finaali pääsenutest võita Eesti Laulu. Praeguse seisuga on kõige rohkem hääli, 28,94% häältest saanud Jüri Pootsmann. Talle järgneb Uku Suviste looga "The Lucky One" kogudes 19,38% häältest. Uku järel on kolmandal kohal Koit Toome looga "We Could Have Been Beautiful" ning tema häälte saak moodustab 13,39% häältest.