Evelin Ilves: kui meil äsja olnud pidupäev jutuks tuleb, ilmuvad pisarad

"Ent just pühade ajal on kõige enam enesetappe. Sest see aeg kõneleb üksindusse tõugatuile, hüljatuile või väärkohelduile erilise erksusega sellest, millest nad ilma on jäänud. Tähelepanust ja soojusest, armastuse turvalisust pakkuvast kookonist, elavast energiavahetusest, millest sünnib inspiratsioon ja lihtsalt elutahe. Ja ma tean, millest need inimesed räägivad, kelle koondportree teile täna siin maalisin. Sest olen ise seda kogenud. Sellepärast on pühadejärgne päev kergendus nii paljudele," seisab ühes katkendis.