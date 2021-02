Üle saja aasta peidus olnud Van Gogh'i maal pannakse viimaks näitusele

"Montmartre'i tänav" kuulus enamik ajast ühele prantsuse perekonnale alates 1887. aastast, mil maal valmis. Sotheby kunstimuuseum arvab, et selle väärtus võib olla kaheksa miljonit naela. Maal on pandud järgmisel kuul toimuvale oksjonile.

Van Gogh'i ekspert Martin Bailey sõnas BBC-le, et see on esimene kord, mil maali on võimalik esimest korda korralikult näha.

Aastate jooksul on sellest tehtud väiksemõõdulisi koopiaid, eriti must-valgena. "Põnev on see, et tegu on just Van Gogh'i maaliga, mis on peidus olnud ajast, kui see kunstniku molbertilt maha tuli," ütles Bailey.

"See on alati olnud eraomanduses, seega vaid pere ja nende sõbrad teadsid sellest."

"Tegu on huvitava pildiga, sest see on tehtud Van Gogh'i Madalmaade aastate, kui ta maalis tumedate maalähedaste värvidega, ja ülevoolavate tööde, mida ta tegi Kagu-Prantsusmaal, vahel. Pariisis avastas ta impressionismi ning hakkas värvidega katsetama."

Tegu on ühega mitmest taiesest, mis valmis aastatel 1886-1887, kui ta elas oma venna Teho juures majas, mis on pildil kujutatud tänava lähedal.

Eeldatav hind 5-8 miljonit põhineb tõsiasjal, et Van Gogh'i Pariisi maalid ei ole nii kallid kui need, mis on tehtud Kagu-Prantsusmaal. "Aga tegelikult ei tea keegi kunagi, mis juhtub, enne kui haamer pole maha löödud. Viimastel aastatel on Van Gogh'i tööde vastu huvi tekkinud ka Kaug-Idas, mille tõttu on Van Gogh'i turg rahvusvahelisem," lisas Bailey.