Üle saja aasta peidus olnud Van Goghi maal pannakse viimaks näitusele

Van Gogh ekspert Martin Bailey sõnas BBC-le, et see on esimene kord, mil maali on võimalik esimest korda korralikult näha.

Aastate jooksul on sellest tehtud väiksemõõdulisi koopiaid, eriti must-valgena. "Põnev on see, et tegu on just Van Gogh maaliga, mis on peidus olnud ajast, kui see kunstniku molbertilt maha tuli," ütles Bailey.