Bruce Springsteenile määrati purjutamise eest rahatrahv

71-aastane Bruce Springsteen tunnistas, et jõi kaks pitsi tequilat Sandy Hooki rannas. Rokitähte süüdistati ka purjus peaga sõitmises ning hooletus sõitmises, aga prokurörid loobusid nendest süüdistustest. Nad tõid põhjuseks, et nad ei suudaks neid kohtus tõendada.

Ta on pälvinud oma loomingu eest rohkesti auhindu, sealhulgas üheksateist Grammyt, kaks Kuldgloobust ja ühe Oscari. RIAA andmetel on Springsteeni plaate müüdud üle 65 miljoni eksemplari Ameerika Ühendriikides ja 120 miljonit üle maailma. Tema laulud keskenduvad reeglina elu hammasrataste vahele jäänud inimestele (enamasti töölisklassist) ja nende unelmatele. Bruce Springsteen "The Boss" on tuntud ka oma kontsertide tõttu, mis võivad kesta koguni 4 tundi.