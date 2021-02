Kirjanik Sass Henno langes varguse ohvriks: eks ma ise usaldav debiilik ka

Sass Henno andis 23. veebruaril teada, et kohvik on tol päeval kinni. ""Pahandus" täna ei tööta. Müüja, kes esimest päeva üksi jäi pani kassarahaga plehku," teatas Henno Twitteris ning lisas, et andis häirekeskusesse info 15:57.

Eile õhtul andis Sass Henno teada, et varas on käes. Tuli välja, et rahaga plehku pannud mehel on ka varasem kriminaalkaristus. "Tänu politsei kiirele tegutsemisele peeti varas mõned tunnid hiljem kinni. Raha, telefoni ja muud varastatud kraami enam polnud. Selgus, et ta varem ka krimi korras karistatud ja tingimisi all. Eks ma ise usaldav debiilik ka," teatas Henno.