Arst ei soovita inimestel koroonaviiruse vastu võideldes kasutada Gwyneth Paltrow ravimeetodeid

Paltrow kirjutas hiljutis oma blogis, et koroonaviirusesse nakatumise tõttu kannatab ta siiamaani kroonilise väsimuse ning aju oleks justkui udus. Ta lisas, et funktsionaalse meditsiini praktiseerija soovitas tal intuitiivset paastumise režiimi, vahendas BBC.

Endine Hollywoodi täht, kes on muutunud tõeliseks elustiili guruks, paastub iga päev kella 11ni, on keto ja taimedel põhineval dieedil ning käib infrapuna saunas.

Kuid terviseameti professor Stephen Powis sõnas, et need ei ole lahendused, mida nemad soovitaksid. Powise soovitusel peaks koroonaviirusega võitlemiseks kasutama tõsist teadust.

"Nagu viirus levib ka valeinfo üle piiride, see muteerub ja võtab uue vormi. Seega ma arvan, et YouTube'il ja teistel platvormidel on tõsine vastutus ja võimalus siin."