Presidendi kantselei: kui keegi ei saa või ei taha mingil põhjusel teenetemärki vastu võtma tulla, jääb see vabariigi presidendi kantseleisse

"Riiklikud teenetemärgid antakse Vabariigi Presidendi otsusega ning selles otsuses on ka märgitud valdkond või panus, mille eest inimest tunnustatakse. Marju Marynel Kuudi nime taga seisab ses otsuses „laulja“," lausub Vabariigi Presideni Kantselei avalike suhete juht Taavi Linnamäe, kes tõdeb, et kõikide laureaatide puhul on kindlasti esiletõstmist palju rohkem kui otsuses kirjas ning tublisid ja tunnustamist väärivaid inimesi on kordades rohkem, kui neid teenetemärkidega igal aastal esile tõstetakse.