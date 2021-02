Lauljanna Kethi Uibomägi: olen 13 korda koroonatesti teinud ning tulemused on olnud negatiivsed

Ta loetles ette ka kõik selle, mida konkreetselt tema on teinud, et mitte ise nakatuda ja teistele viirust mitte edasi anda. "Täiendasin enda maskivarusid, sest kangast maske pesen ju iga päev. On hea, kui apteegist pärit maskid ka käepärast võtta. Ma väldin sõpradega suuremaid istumisi ja polegi üle kahe sõbraga korraga kokku saanud. Tahan väga näha enda viimaseid nädalaid beebiootel õde ja tema vahvaid poegi, aga hoiame kõikide turvalisuse huvides distantsi," kirjutas ta.

Kethi tahaks juba ammu minna oma teise koju Gruusiasse, kus on ka tema kihlatu. Kui aga epideemia languse märke ei näita, siis ei ole see varsti enam võimalik.

Lauljanna avaldas ka, et on pidanud koroonatesti tegema 13 korda, sest seda on erinevatel põhjustel vaja olnud, ning alati on testid olnud negatiivsed. Ta usub, et ta ei ole nakatunud, kuna ta on piirangutest kinni pidanud.