Tanel Padari elukaaslane Lauren Villmann: ma ei lase ajakirjandusel end ära kasutada

Taskuhäälingu alguses selgitas Lauren, miks ta algul seal osalemisele ära ütles. Lauren ei näe, et ta oleks elus suurt midagi saavutanud ning ei näe end samas pundis ettevõtjate ja teiste tegijatega. Ülikoolis õigusteaduskonnas bakalaureusekraadi saanud Lauren sõnas ka, et tal on hea meel, et see kraad tal on ja ta on endaga rahul.

Tanel Padar on olnud aastakümneid kollase ajakirjanduse lemmiklaps, kelle iga tegu ja temp on lugejaid ikka ja jälle huvitanud. Tanel on aastatega aga oma kuvandit muutnud ning endisest rokkarist on saanud korralik pereisa. Aga ajakirjanduse huvi ei ole tema vastu raugenud.

Lauren Villmann on aga ise teinud teadliku otsuse ajakirjandusega vähem suhelda. Tal on küll Instagramis ligi 20 tuhat jälgijat, aga meediapildis näeb teda vähem.

"See oli küll täiesti teadlik otsus. Veel enne, kui keegi sai teada, et me oleme paar, olime seda otsustanud. Mina olen avaliku elu tegelase naine, mina ise ei ole avaliku elu tegelane. Ma ise ei soovinud sellest osa saada, sest see oli nii karm," selgitas Lauren põhjuseid ajakirjandusest eemale hoida.

"Võib-olla olen ma nüüd tugevam ja enesekindlam, kuid tol hetkel ma tundsin, et ma ei ole piisavalt tugev, et sellisele asjale vastu pidada. Sellest see otsus tuli ja mul on selle üle hea meel."

"Ma ei lase ajakirjandusel end ära kasutada, ja need kommentaarid seal juures ... see ei ole kellelegi kasulik," sõnas ta.