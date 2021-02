Noor popstaar pani briti muusikaauhinnad oma reegleid muutma

Lauljannale öeldi eelmisel aastal, et selleks, et olla nomineeritud auhindadele nagu BRITS ja Mercury auhind, peab ta olema Suurbritannia kodanik. 26 aastat UKs elanud Rina võitis pärast auhinnagalade organiseerijatega kohtumist õiguse kvalifitseeruda nominentide hulka.

Rinal on UKs elamiseks igavene õigus, aga ta on säilitanud jaapani kodakondsuse, et sidemeid oma perega hoida, eriti isaga, kes siiamaani Jaapanis elab.

"See murdis mu südame. Ma arvan, et paljud immigrandid tunnevad samad, kui oled assimileerunud ning oled sa briti kultuurist ja siis öeldakse, et sa ei kvalifitseeru on väga ränk," rääkis ta BBC-le.