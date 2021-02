Mihkel Raud jätkab kahel rindel: telenägu panustab nii TV3 kui ka Kanal 2 töösse

Teleprodutsent Tuuli Roosma avaldas enda Instagramis pildi, kus on ajakirjaniku Eeva Esse uue saate produktsioonimeeskond.

"Olen tõsiselt uhke, et Kanal 2 hakkab tegema ägedat ajakirjandust! Ja et nad on mind kampa võtnud!" teatas Tuuli.

Peale Eeva ja Tuuli on pildi paremas küljes näha ka Mihkel Rauda. See tekitas küsimuse, mis on saanud Raua teise telekanali tööotsast.

Kroonika rääkis TV3 avalike suhete juhi Annely Adermanniga, kes ütles, et Raud jätkab nende telekanalis. "Mihkel Raud on jätkuvalt TV3 saatejuht, tagasi eetris siis, kui eriprojekt "Duubel: Õhtune vahetus" lõpetab. Aga ilmselt ta lihtsalt teeb koostööd saate tootjaga või on külas," sõnas Adermann. "Õhtune vahetus" lõpetab TV3 kanalil märtsi lõpus.

Kroonika võttis ühendust Eeva Essega ja uuris, millist rolli hakkab Mihkel Raud saate juures täitma. "Mihkel on stsenarist," on saatejuhi vastus lühike.

Möödunud aasta novembri lõpus osales Mihkel Raud Kroonika teravas veebisaates "Kuum tool", kus avaldas, et tema kuupalk jääb 10 000 euro kanti.

Saatejuht Ingrid Veidenberg uuris Raualt muu hulgas kaugsuhtega kaasnevate kulutuste kohta. "Räägin praegu äärmiselt jõuka inimesega, kes teenib nii palju, et suudab pidada ülal Ameerikas elavat peret – Liina teatavasti ei tööta, vaid on lastega kodune. Kes saab lennata kallite lennupiletitega USA-sse ja kes armastab ka ise head elu elada. Sinu sissetulek ei jää alla 10 000 euro kuus?"

"Jah, ei jää," tunnistas Raud.

Pole ka siis ime, kui kahest erakanalist palka makstakse. Marko Reikop näiteks avaldas möödunud aastal antud intervjuus, et töö rahvusringhäälingus rikkaks ei tee ja ta sõidab 12 aastat vana Hondaga.