Sportliku pere linnakodu Pirital! Jaan Kirsipuu ja Monika Tuvi tutvustavad treeningsaaliga maja: ehitades arvestati kõigi soovidega

Monika Tuvi (43) ja Jaan Kirsipuu (51) peres sirgub meestegäng – Mac (23), Samuel (11) ja Benjamin (6) ning lisaks on Jaanil varasematest kooseludest kolm poega. Vanemad pojad on juba pesast välja lennanud. Mac kolis kolm aastat tagasi pruudiga kokku ja Jaani vanem poeg Gustav (25), kes mõnda aega elas koos isa uue perega, on nüüd samuti oma elu peal. Praegu elavad Monika ja Jaaniga nende kaks nooremat poega Sam ja Bennu.

Kui nende kodu uksest sisse astume, on käimas lauajalgpalli matš. Kõige võidujanulisem ja emotsionaalsem on Monika, kes iga värava peale õhku hüppab ja rõõmuhõiske kuuldavale toob. "Olen kergelt öeldes hull nendes mängudes. Olgu siis "Alias" või muud lauamängud, ma lähen nii hasarti, et hakkan röökima ja pean võitma. Reeglina on issi siin majas kõige osavam, aga täna hommikul võitsin teda ja hoog on sees," ütleb Monika. Lisaks lauajalgpallile, mille jõuluvana tõi, mängitakse siin sageli ka pingpongi.