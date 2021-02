KLÕPS | Nii suured juba! Avalikustati haruldane foto Britney Spearsi teismelistest poegadest

Poistele pühendatud fännileht leidis hiljuti tehtud foto, kus 14-aastane Jayden ja 15-aastane Preston koos oma emaga loodust naudivad. Haruldaselt fotolt on näha, et pojad on juba Britneyst pikemaks kasvanud.

Popstaari tulihingelistele fännidele on antud foto avalikustamine pakkunud palju rõõmu, sest on teada, et viimased kaks aastat pole Britney saanud oma poegi nii palju näha kui varem. See on tingitud sellest, et staari isa Jamie läks nooremale pojale 2019. aastal kallale ning seetõttu omab poiste isa Kevin Federline suuremat hooldusõigust kui nende ema.