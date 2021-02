5Miinusega lava jaganud viipetõlk paljastas, kui raske väljakutse see esinemine tegelikult oli

"Esiteks see tempo on kiirem ja seal on ka sõnu, mida võib olla igapäevaselt ei kasutata. Pidi mõtlema, kuidas kogu informatsiooni edasi anda ja väljendada, et kogu selle laulu mõte ja emotsioon tuleks välja," rääkis eesti viipekeele tõlk Greeta Grant ja lisas, et nad soovisid, et tõlge oleks nii väljendusrikas, et sellest saaksid mingil määral aru ka need, kes eesti viipekeelt ei oska.