Marilyn Jurman paljastas põhjuse, miks ta üritab alkoholiga lõpparvet teha: mida see lahendab?

Marilyn Jurman, jooga Foto: Daisy Lappard, Õhtuleht

Näitleja Marilyn Jurman leiab, et alkoholist tekib inimestel nõnda tugev sõltuvus, et ei julenud pool aastat pärast kainuserajale asumist kellelegi sellest isegi rääkida, kartuses, et libastub. Sky portaalile antud intervjuus tõdes ta, et ei soovi enda otsust valjuhäälset pasundada, sest lõpparve tegemine tundub jäigalt resoluutne ja justkui õhutaks eksima.