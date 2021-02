HÄIRIV VIDEO | Naabermaja turvakaamera salvestas Lady Gaga koertejalutaja tulistamist

TMZi valduses on draamatiline video, kust on näha tulistamise ning koerte varastamisega lõppenud intsidenti. Naabermaja turvakaamera salvestisest on näha, kuidas valge sedaan peatub koertejalutaja Ryan Fischeri juures ning kaks meest kargavad tagumiselt istmelt välja. Kuulda on ka, kuidas üks meestest relva laskevalmis paneb ning ütleb: "Anna ära."