Henrik Kalmet selgitas aastapäeva kontserdil esinenud sümboleid

Nii mõnegi sümboli kasuks rääkis see, et neil puudus ühene tõlge. Näiteks võis nätsumulli puhuvatest näitlejatest erinevalt aru saada. "Mull on mitmeti mõistetav. On mulli ajama, eks me kõik oleme natuke oma mullis, saame selle info oma mulli seest, ja räägime seda juttu edasi, mis seal kuulsime, ajame oma mulli. mõned ajavad rohkem mulli, mõned vähem," rääkis ta.