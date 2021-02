Mike Tysoni elust valmib dokusari, aga poksija kutsub üles seda boikoteerima

Hulu avaldas neljapäeval, et nad on peagi avaldamas mitmeid uusi sarju ja filme, mis vaatajatele kindlasti meeldib. Paljud poksifännid kindlasti rõõmustavad teate üle, et ka Mike Tysonist endast valmib dokusari "Iron Mike". Küll aga peaksid nad ümber mõtlema, sest Tyson ei ole sellise sarja loomiseks oma luba andnud, vahendas TooFab.

Tyson kutsus seda volituseta projektiks, mis on kultuuriliselt sobimatu. "Hulu teadaanne teha volituseta dokusari Tysoni loost ilma kompensatsioonita on küll kurb, aga mitte üllatav," teatas Tyson Instagramis natuke pärast voogedastuse teadaannet.

"See teadaanne ajal, mil meie ühiskond on lõhestunud, on ideaalne näide Hulu korporatiivsest ahnusest, mis on viinud selle kultuuri sobimatult kujutava projektini minu eluloost," lisas Tyson.