Esimese intervjuu andnud prints Harry paljastas kuninglikust elust lahkumise tagamaad: iga abikaasa ja isa teeks seda

Kuigi neljapäeva õhtul eetrisse läinud intervjuu pole traditsiooniline usutlus, vaid saatelõigu jooksul tutvustab saatejuht Harryle Los Angelest, siis tegelikult paljastab prints vestluse käigus nii mõndagi uut.

Näiteks sõnab Harry, et tegelikult ei astunud ta kuninglikest kohustustest täielikult eemale, vaid pigem tegi ta sammu kõrvale. "Ma usun, et paljud inimesed nägid, et see oli väga keeruline keskkond. Me kõik teame, milline Briti meedia võib olla. See hävitas minu vaimset tervist," tunnistab prints.

"See on toksiline ning seetõttu tegin ma midagi, mida iga abikaasa või isa teeks ehk ma teadsin, et ma pean oma perekonna sealt ära saama," meenutab Harry oma mõtteid 2019. aasta lõpus. 2020. aasta esimestel päevadel teatasidki prints ja tema abikaasa, et lahkuvad Suurbritanniast ning asuvad elama Kanadasse. Nüüdseks on nad kolinud juba Los Angelesse.