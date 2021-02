Katy Perryt nähti kuuekuuse lapsega esimest korda avalikkuse ees

Möödunud aasta augustis sündinud Daisy vanemad on teda seni kiivalt varjanud, kuid nüüd jäi ta koos emaga jalutades kaamerasilma ette. Katy jäi koos Daisyga pildile Hawaiil, kus nad koos pere ja sõpradega puhkavad.

Viimane kord, kui Katy kaamera ette jäi, oli ta koos kihlatu Orlando Bloomiga rannas. Lauljanna on emadusest ausalt rääkinud, jagades sotsiaalmeedias ka pilte sünnitusjärgsest kehast.

Katy avaldas, et ta on pärast Daisy Dove'i sündi vähe magada saanud, kuid mõnevõrra üllatuslikult sõnas ta ühes taskuhäälingus, et veel enne tütre sündi oli lootnud ta kaksikute emaks saada.