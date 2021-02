FOTO | Kas see on Demi Moore? Värske pilt tõestab, et näitlejatar ikkagi on oma välimust totaalselt muutnud

Scanpix

Jaanuaris Pariisi moenädalal totaalselt uue välimusega inimesi üllatanud Demi Moore on hoidnud pärast seda madalat profiili. Kuigi leidus ka inimesi, kes arvasid, et näitlejatari muutunud nägu on tingitud osavast jumestusest, siis nüüd on Moore postitanud foto, mis tõestab, et ta on tõesti ilukirurgide abi kasutanud.