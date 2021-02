Koit Toome langes õelate kurikaelte ohvriks: kõik sai alguse laulja kihlatust!

Koidu sõnul jäi ta alguses ilma kõikidest kontodest, mis talle kuuluvad. “Kaia sai mingi meiliga viiruse ja kuna minu konto oli sees, siis sealt ta läks. Ühel hetkel kõik kontod olid lukus,” kirjeldas laulja oma hämmingut. Ülitähtsale töömeilile pole ta juba üle poole nädala ligipääsu saanud, kuid Eesti Laulul osalev Koit viskas nalja, et ega praegusel ajal pakkumisi eriti ei tulegi.

Koit selgitas "Õhtu!" saates antud intervjuus, et tehakse usinat koostööd ka veebikonstaabliga, kes asja uurima on asunud. Artisti sõnul pole ta ainus meelelahutuses tegutsev isik, kes viimasel ajal sarnase viiruse ohvriks on langenud.