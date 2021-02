Suri tuntud briti näitleja Ronald Pickup

Pickupi agent ütles, et ta lahkus eile rahulikult naise ja perekonna juures ning ta põdes pikalt rasket haigust. Teda hakatakse väga igatsema.

Pickup mängis Canterbury peapiiskopi The Crown 2016. aasta hooajal ja Neville Chamberlain 2017. aasta Churchilli filmis Darkest Hour. Kuid rahvusvaheliselt tuntuks sai ta pärast lothario mängimist 2011. aastal filmis "The Best Exotic Marigold Hotel".

Enne, kui ta suurel ekraanil kuulsaks sai, oli ta ülesastunud mitmeid kordi teatrilaval, teleseriaalides ja raadios. Samuti oli ta Rosalind Old Vici 1967. aasta lavastuses "As You Like It", kus Audrey rollis oli ka Anthony Hopkins.

2009. aastal oli ta õnnelik Sean Mathiase lavastuses "Godot oodates", Ian McKellen ja Patrick Stewart.

Teiste filmitööde hulka kuulusid Never Say Never Again (1983), Missioon (1986) ja Greyfriars Bobby seiklused (2005).

2012. aastal ütles Pickup uudisteagentuurile PA, et tema lemmik roll oli George Orwelli mängimine telefilmis Crystal Spirit: Orwell Jura