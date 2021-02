Selgus majas: Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaare näiline petmine on osa uuest saatesarjast

Saatejuht viib ühel hetkel jututeema selleni, et Tuuli Roosma elukaaslast Arbo Tammiksaart on nähtud teise naisega avalikkuses, mispeale uurib ta, kas tegu on olnud turundus- või reklaamitrikiga või ongi tema elus hetkel isiklikus plaanis väga keeruline aeg.

"Reklaamitrikk...," ütleb Roosma endamisi ja kõhklevalt, lisades: "Meil on tulemas telesari "Tuuli Roosma mees", kus peategelene on Arbo, kes tahab oma eduka ja kuulsa naise varjust välja saada. Nii et see on sari, mida kindlasti tasub oodata ning sealt saab vastuseid nii ühele kui teisele küsimusele," märgib Roosma, lisades, et saade avab kindlasti nende eraelu mingisuguseid aspekte teistmoodi kui reisisaated.