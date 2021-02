Heidy Purga: nii kahju, et Marju Kuut presidendi teenetemärgist loobus, sest millal siis veel seda vastu võtta?

Ma tõepoolest mõtlesin tema peale - vat, kui kahju, et ta sellest aumärgist nõnda loobus, sest millal siis veel seda vastu võtta? Tema panus on olnud nii uskumatult suur," tõdeb Purga, mis peale saatejuht Owe Petersell ütleb, et ta sellest osas saab aru, aga see oleks võinud vormistatud olla teistmoodi.