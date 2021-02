Ettevõtja Sten-Erik Jantson valitsusele: teie tegudes ja otsustes puudub igasugune loogika ja oma rumalusest hävitate Eesti restoranikultuuri

Meie käibest moodustavad julgelt üle 90% igapäevastest klientidest just need, kes tulevad meie juurde nautima õhtusööki.

Miks ei võiks siis hoida söögikohti lahti näiteks 17-22ni, kui oleks meil kellelegi seda kõike ka pakkuda?! Või panna siis kõik kinni ja leida mõni toetusmeede, mis oleks ka meede.

Teie tegudes ja otsustes puudub absoluutselt igasugune loogika ja oma rumalusest hävitate eesti restoranikultuuri, mille pärast just paljud turistid ennast siiapoole läänemerd on aastaid sättinud ja mille nimel on tehtud rasket tööd, et olla eriline!