Näitleja Tom Holland avaldas, mis nipiga kaotas ta kümne nädalaga 12 kilogrammi oma kehakaalust

Heroiinisõltlase rolli tõttu pidi Holland kaotama ekstreemselt palju kaalu. Ta tunnistab, et kaotas iga päev prügikotis joostes kuskil 12 kilogrammi, lisades, et tegu oli äärmiselt kohutava kogemusega.

24-aastane filmi "Ämblikmees: koduteed ei ole" staar oli filmivõtetest vaid kümme nädalat eemal, sest ta sai aru, et ta peab narkomaaniks kehastudes kaotama vähemalt kümme kilogrammi kaalu.

Holland ütles, et kavatseb tulevikus võtta pigem rolle, mis ei vajaks nii drastilisi kehalisi muutusi.

"See on täielikult muutnud minu suhet toiduga," ütles ta. "Ma arvan, et mul oleks väga raske leida rolli, mis õigustaks minu keha taolist väärkohtlemist."